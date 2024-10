Palmeiras realiza jogo-treino entre o elenco visando duelo com o Juventude pelo Brasileirão

Visando a partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras realizou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, um jogo-treino entre os atletas do próprio elenco. Com gols de Dudu e Flaco López, para a equipe vermelha, e Lázaro e Vitor Reis, para o time verde, a partida terminou empatada em 2 a 2.

O duelo contou com dois tempos de 30 minutos, com arbitragem e com as linhas de fundo adiantadas com o intuito de diminuir a área total do campo e dar mais intensidade às disputas.

O time de coletes vermelhos foi formado por Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Michel, Murilo e Caio Paulista; Fabinho, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Dudu. Já a equipe verde contou com Mateus; Giay, Vitor Reis, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Lázaro; Rômulo, Rony e Felipe Anderson.

Lesionados, Mauricio, Piquerez e Bruno Rodrigues não participaram das atividades. Representando suas respectivas seleções nacionais, Weverton (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Rios (Colômbia) também ficaram de fora.

Abel Ferreira ainda tem mais de uma semana de preparação até o próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão. O jogo contra o Juventude está marcado para o dia 20 de outubro, às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Verdão mira uma vitória para seguir na cola do líder do torneio, Botafogo. O time paulista está no segunda posição da tabela, com 57 pontos conquistados, três abaixo da equipe carioca.

Dia de Palmeiras contra... Palmeiras! ?? E meu elenco já tá no aquecimento por aqui! BORA! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/BimMqCRDT4 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 12, 2024

O jogo-treino

Dudu abriu o placar para o Vermelho aos 20 minutos do primeiro tempo, após uma rebatida na área. No intervalo, Estêvão e Michel deixaram o campo para dar lugar a Mayke, que passou a atuar como ponta, e Thiago, zagueiro do sub-20. Aos 14 minutos da segunda etapa, o vermelho aumentou a vantagem: Dudu recebeu um lançamento, avançou pelo lado esquerdo e encontrou Flaco, que mandou a bola para as redes.

O time verde, que vinha insistindo e havia acertado a trave duas vezes, finalmente conseguiu diminuir quatro minutos depois, com Lázaro, que recebeu na esquerda e chutou no canto oposto. O empate veio logo depois, aos 20 minutos. O zagueiro Vitor Reis avançou pela direita e encheu o pé de canhota.

No último lance do jogo-treino, o time vermelho ainda perdeu a oportunidade de sair vencedor. Dudu foi acionado na esquerda, invadiu a área e sofreu um pênalti, no qual o goleiro Mateus conseguiu fazer a defesa.