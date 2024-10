Murilo e Gómez retomam segurança e fazem Palmeiras passar ileso em quatro dos últimos cinco jogos

A dupla Murilo e Gustavo Gómez retomou o protagonismo na defesa do Palmeiras. Os atletas, que chegaram a passar por um momento de baixa neste ano, voltaram a ser titulares na zaga do time alviverde e fizeram a equipe melhorar o seu rendimento defensivo.

Os dois reeditaram a tão consagrada dupla há cinco jogos atrás. De lá para cá, o Alviverde não perdeu nenhuma vez e e passou ileso em quatro das cinco partidas. O time não foi vazado contra o Athletico-PR, Criciúma, Vasco e Red Bull Bragantino.

O único jogo em que o Palmeiras sofreu gol foi diante do Atlético-MG, em embate disputado em Campinas. O Verdão levou um tento, mas ganhou do Galo por 2 a 1, com dois gols de Raphael Veiga, ambos de pênalti.

Murilo e Gómez vinham sendo questionados pela torcida antes da boa sequência. O primeiro, aliás, viu o jovem Vitor Reis roubar os holofotes durante uma lesão que sofreu.

Entretanto, Murilo retomou espaço e viu Gómez, seu parceiro, recuperar a boa fase. Cabe dizer que o paraguaio ficou ausente em algumas partidas por defender o seu país na Copa América, além de ter sofrido com algumas lesões.

Juntos, Murilo e Gómez levantaram sete troféus pelo Palmeiras. Dupla de zaga desde 2022, eles conquistaram títulos da Recopa Sul-Americana (2022), Paulistão (2022, 2023 e 2024), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).

A expectativa é que eles estejam novamente juntos no duelo contra o Juventude, marcado para dia 20. O Verdão visa uma vitória para seguir em busca do tão sonhado tricampeonato brasileiro. Atualmente, a diferença para o Botafogo, líder da Série A, é de três pontos.

A partida entre Palmeiras e Juventude é válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece a partir das 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.