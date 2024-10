Monte Azul bate o Votuporanguense nos pênaltis e conquista a Copa Paulista de 2024

O Monte Azul é o grande campeão da Copa Paulista de 2024. Após a vitória por 1 a 0 no tempo normal sobre o Votuporanguense, a equipe saiu vencedora nos pênaltis e levou o troféu para casa. O único gol do jogo foi marcado por Vitinho, ainda no primeiro tempo.

Apesar do mando da segunda partida da final ter sido do Monte Azul, o duelo aconteceu no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista, foi vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) por conta de irregularidades no gramado.

Mesmo antes da decisão do vencedor da Copa Paulista, as duas equipes já estavam garantidas em uma competição nacional em 2025. O campeão tinha o direito de optar pela vaga na Série D ou na Copa do Brasil. O vice fica com a vaga restante. Os clubes já haviam sinalizado o desejo de disputar a Série D.

O primeiro jogo entre as equipes, disputado na Arena Plínio Marin, foi vencido pelo Votuporanguense pelo placar de 1 a 0.

O gol do jogo

O Monte Azul abriu o placar aos 32 minutos de jogo. Após uma finalização de fora da área de Pedrinho, o goleiro João Paulo defender e no rebote, Vitinho abriu o placar para a equipe mandante.

Pênaltis

Após a vitória mínima do Monte Azul no tempo normal. A decisão do campeão da Copa Paulista foi para os pênaltis. Do lado da equipe mandante, Brandão, Mateus, Wesley e Pedrinho converteram suas cobranças, enquanto Andrey errou. Pelo Votuporanguense, Jonatas Paulista, Amorim e Igor Pimenta fizeram seus gols, enquanto Wendel Júnior e Gabriel Moysés desperdiçaram.