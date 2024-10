O show de Livinho: cantor machuca Fe Alves, nocauteia e mantém cinturão

Acostumado a dar show nos palcos, MC Livinho mostrou talento (de novo) no ringue, nocauteou o empresário Fe Alves no Fight Music Show 5 e fez explodir o Ginásio da Portuguesa, em São Paulo.

Com o resultado, o cantor mantém o "cinturão dos influenciadores": no FMS 3, ele havia nocauteado Dynho Alves no 3° round — o músico havia sido ausência na 4ª edição do evento e, ao ser novamente desafiado, não titubeou.

Como foi a luta

Os dois começaram o confronto "on fire", mas Livinho se sobressaiu: o cantor derrubou o rival, incendiou o público no Ginásio da Portuguesa e, por pouco, não fechou a luta no 1° round

O MC usou o 2° round para escapar de um desesperado Fe Alves, que chegou a cair na tentativa de acertar o artista.

Livinho engatou uma série de socos para fechar a luta e transformar o ginásio em balada com o hit "Fazer Falta".

