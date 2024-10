Maurício se lesiona em treino do Palmeiras e vira problema para Abel Ferreira

Neste sábado, o Palmeiras comunicou que o meio-campista Mauricio foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após trauma na atividade da última sexta-feira.

O clube também informou que o jogador já começou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. No entanto, um o prazo de recuperação não foi divulgado.

Contratado no final de junho, Mauricio vinha em grande fase no Palmeiras, conquistando até mesmo uma vaga entre os titulares. Em 15 partidas com a camisa do Verdão, ele marcou três gols.

Agora, Mauricio se junta ao lateral-esquerdo Piquerez e ao atacante Bruno Rodrigues no Departamento Médico do Palmeiras. Ambos se recuperam de lesões no joelho.

Por outro lado, esta semana o lateral-direito Mayke se recuperou de uma contusão na panturilha direita e deve estar à disposição da equipe após a data Fifa. Recentemente, o time também contou com os retornos de Marcos Rocha e Estevão.

Abel Ferreira ainda tem mais de uma semana de preparação até o próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão. O jogo contra o Juventude está marcado para o dia 20 de outubro, às 20h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Verdão mira uma vitória para seguir na cola do líder do torneio, Botafogo. O time paulista está no segunda posição da tabela, com 57 pontos conquistados, três abaixo da equipe carioca.