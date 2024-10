Martinelli se diz à vontade na Seleção e fala sobre renovação de jogadores com Dorival Júnior

Mesmo com apenas 23 anos, Gabriel Martinelli se diz à vontade na Seleção Brasileira. O jogador do Arsenal falou sobre como era o sentimento de ter sido convocado pela primeira vez e comparou com o que sente atualmente, sendo chamado pela comissão técnica frequentemente e tendo disputado a última Copa do Mundo.

"É diferente quando você vem um tempo vindo para a Seleção. Você tem mais liberdade, com certeza é diferente o sentimento. Desde a minha primeira vez, mudaram muitos jogadores também. É um privilégio fazer parte desse grupo e vestir a camisa da Seleção", afirmou Martinelli.

O atacante conversou sobre o processo de renovação que a Seleção Brasileira vem passando. Martinelli ressaltou a importância de demonstrar apoio a jogadores como Endrick e Estêvão.

"Todo time, toda Seleção em algum ponto precisarão de uma renovação. Agora temos Endrick, Estêvão e Savinho. A gente tenta abraçar eles, dando o suporte para que eles joguem o futebol deles. Sabemos que não é fácil chegar aqui e eles vêm fazendo um grande trabalho nos treinos", destacou o atleta do Arsenal.

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), quando irá encarar o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo será realizado no estádio Mané Garrinha, no Distrito Federal.