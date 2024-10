Manchester United quer negociar Casemiro em janeiro, diz jornal

O volante Casemiro, de 32 anos, pode estar de saída do Manchester United. Segundo a imprensa europeia, o brasileiro não faz parte dos planos do clube inglês, que pretende negociá-lo na janela de transferências de janeiro.

O que aconteceu

Contratado em 2022, Casemiro passou longe do sucesso dos tempos de Real Madrid, oscilou e convive com críticas na Inglaterra.

O volante perdeu o status de titular, falhou em diversos lances e virou alvo da torcida do United.

Duas falhas do brasileiro no clássico contra o Liverpool, em setembro, colaboraram para a derrota por 3x0 em casa no clássico.

Com o mau momento, Casemiro também não vem sendo lembrado por Dorival Jr. nas convocações da seleção brasileira

Após mais um início irregular de temporada, o Manchester United é apenas o 14º colocado do Campeonato Inglês, com 8 pontos em sete jogos.

O brasileiro tem um valor de mercado estimado em 15 milhões de euros - R$92 mi - e o United busca interessados no jogador.

O futebol árabe surge como um dos possíveis destinos de Casemiro.

As informações são do jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.