Luta do Popó x El Chino: onde assistir, horário e transmissão do combate

Do UOL, em São Paulo

Acelino Popó Freitas e Jorge 'El Chino' Miranda vão medir forças hoje (12) no Fight Music Show 5, no ginásio do Canindé, em São Paulo. O evento tem início previsto para 19h (de Brasília).

Onde assistir? As lutas serão transmitidas ao vivo pelo Combate (pay-per-view). O sportv3 vai exibir ao vivo as duas primeiras lutas do card; a TV Globo trará os melhores momentos após o Supercine.

Popó protagonizou as quatro edições anteriores do FMS. Tetracampeão mundial, o boxeador venceu Whindersson Nunes, Pelé Landy, Júnior Dublê e Kléber Bambam.

O ex-campeão mundial terá pela frente o também experiente pugilista Jorge Daniel Miranda, conhecido como 'El Chino'. Na coletiva do evento no mês passado, Popó deu uma cadeirada no argentino.

As lutas do evento

Popó x Jorge 'El Chino' Miranda

MC Livinho x Fe Alves

Luiz Otávio Mesquita x Nego do Borel

Lucas Viana x Hadballa

Thomaz Costa x Lucas Penteado

Reyphysique e Capial x Pobre Loco e Jr. Dublê

Esquiva Falcão x Morramad Araújo

Iago Freitas x Paulo Roberto

Fight Music Show 5