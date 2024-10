Luiz Gustavo engata titularidade no São Paulo e supera marca de jogos das últimas quatro temporadas

Em julho deste ano, o São Paulo sofreu uma baixa duríssima no meio-campo. Alisson fraturou o tornozelo direito e precisou passar por cirurgia. A lesão do volante, por sua vez, abriu espaço para a ascensão de outra peça: Luiz Gustavo.

O experiente volante passou a formar dupla ao lado de Bobadilla. Reforços para a posição chegaram, como Santiago Longo e Marcos Antônio, mas na ausência de Alisson, foi Luiz Gustavo quem se consolidou como titular.

Não à toa, aos 37 anos de idade, o atleta engatou sequência entre os titulares da equipe e faz sua temporada com maior número de jogos desde a temporada 2018/29, quando ainda atuava no Olympique de Marselha, da França.

Neste ano, Luiz Gustavo já entrou em campo pelo São Paulo em 38 oportunidades, igualando o número de partidas da temporada 2018/19. E possui quase o mesmo número de gols: foram três em 2024 contra quatro daquela época.

Nas últimas quatro temporadas, o volante não conseguiu acumular um número muito alto de jogos e vem mantendo média de 35 a 40 partidas. Em 2019/20, por exemplo, quando trocou o Marselha pelo Fenerbahce-TUR, chegou a disputar 35 partidas, balançando as redes três vezes.

Já em 2020/21, se manteve dentro dos próprios padrões e disputou 37 embates. Por outro lado, a temporada de 2021/22 foi um pouco atípica, uma vez que Luiz Gustavo fez apenas 28 jogos com o Fenerbahce, marcando um gol e dando uma assistência.

Por fim, na temporada 2022/23, em que defendeu as cores do Al-Nassr, da Arábia Saudita, retomou a própria 'normalidade' e chegou a entrar em campo em 32 confrontos, indo às redes cinco vezes e dando quatro passes para gols.

O camisa 16, apesar de ser o atual titular, não começou a temporada entre os 11 do Tricolor. Muito pelo contrário. Após chegar de graça ao clube, o volante passou por um processo de adaptação e foi ganhando ritmo de jogo ao entrar gradualmente nas partidas.

Foi a partir do duelo contra o Vasco, no último dia 22 de junho, que ele começou a demonstrar sua qualidade técnica e ganhou sequência no time titular são-paulino. De lá para cá, foram 23 partidas, sendo 21 como titular e apenas duas saindo do banco. Ele completou os 90 minutos em 20 delas.

Agora, Luiz Gustavo é titular absoluto da equipe comandada por Luiz Zubeldía. Resta saber, porém, se seguirá tendo esse status quando Alisson voltar de lesão. Isso porque, apesar da titularidade, o volante não vive bom momento.

Com Luiz Gustavo à disposição, o São Paulo volta a campo após a pausa para a data Fifa. O Tricolor recebe o Vasco na quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.