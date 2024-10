Ex-Fazenda vence briga de reality no FMS 5; Hadballa perde peruca e desiste

Em uma luta de "reality" no Fight Music Show 5, melhor para o ex-Fazenda Lucas Viana, que bateu o ex-BBB Hadballa no ringue do Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, na noite deste sábado (12).

O mineiro de 33 anos, que também já foi campeão do "Mister Brasil", comandou uma luta que teve peruca perdida e lesão: o paraense se surpreendeu ao ver que seu acessório acabou ficando pelo ringue e decidiu continuar — minutos depois, machucou o joelho e desistiu.

Como foi a luta

O embate começou com trocação franca e queda. Hadballa soltou vários golpes com a esquerda, enquanto o mineiro apostou na agilidade para surpreender. Pouco antes de o sino tocar, o paraense caiu ao tentar machucar o adversário — fato que agitou a torcida no ginásio.

No 2° round, o clima esfriou, e o público chegou a vaiar a falta de combatividade em meio aos poucos ataques.

Hadballa, que havia perdido sua peruca, desistiu no 3° round. O ex-BBB sentiu o joelho durante uma trocação e até tentou voltar, mas comunicou a decisão de parar de lutar logo depois. Ele precisou ser carregado para fora do ringue enquanto Lucas Viana, que queria mais luta, fez a festa com seus técnicos.

