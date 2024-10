Leila Pereira rechaça chance de Gabriel Jesus, do Arsenal, voltar ao Palmeiras: "Não vem"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, descartou qualquer chance de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, retornar ao Versão, clube pelo qual foi revelado, neste momento. A palestrina aproveitou para rasgar elogios ao atual elenco do Alviverde e depositar confiança aos jogadores que o compõe.

"Falo claramente para o nosso torcedor: não é verdade. Infelizmente, Gabriel Jesus não vem para o Palmeiras. Estou extremamente feliz com meu elenco, são jogadores que estão conosco, alguns há mais tempo, outros chegaram recentemente, mas são jogadores extremamente vitoriosos. Nosso elenco é muito forte e, como costumo dizer, não é um jogador que resolve, é o nosso conjunto, nosso elenco, o nosso time, ganhamos em conjunto", afirmou Leila Pereira em entrevista ao Metrópoles.

"Aqui, não existe uma estrela, a estrela é o nosso elenco. Então, esse negócio de ficar criando ídolos, eu não gosto, porque o futebol é um esporte coletivo, você não resolve sozinho. O torcedor gosta de criar ídolos e aqui no Palmeiras, na minha gestão, os ídolos são todos os jogadores que se esforçam diariamente para conquistar tudo o que conquistamos na nossa gestão", completou.

Em informação publicada, primeiramente, pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva, o Palmeiras avaliou a contratação de Gabriel Jesus nas últimas semanas. O clube paulista entrou em contato com os ingleses para saber a viabilidade da contratação do atacante de 27 anos, contudo, o time de Londres descartou qualquer possibilidade de saída do jogador. O técnico Mikel Arteta não abre mão do brasileiro, que, no momento, busca espaço entre os titulares.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Jesus subiu para o elenco profissional do Palmeiras em 2015, aos 18 anos, depois de ser um dos destaques no sub-20. Pelo Verdão, ele disputou 83 partidas e marcou 29 gols. Além disso, conquistou dois títulos: uma Copa do Brasil (2015) e um Campeonato Brasileiro (2016).

Destaque do Verdão nas campanhas desses dois títulos, o atacante foi vendido ao Manchester City em 2017, onde permaneceu até 2022. quando juntou-se ao elenco do Arsenal. O time de Londres contratou o o ex-Palmeiras em uma negociação de 52 milhões de euros (cerca de R$ 289 milhões na cotação da época).