Jornal: Gigantes europeus disputam zagueiro joia do Palmeiras

O zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, está no radar do Real Madrid e é cobiçado por outros clubes gigantes do futebol europeu.

O que aconteceu

O defensor de 18 anos é alvo do clube merengue, que tem diversos desfalques na zaga na temporada.

Além do Real Madrid, clubes como Arsenal, Liverpool, Chelsea e Barcelona também monitoram o jogador.

Vitor Reis é mais uma das promessas da base palmeirense, que tem ganhado oportunidades com Abel Ferreira.

Com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros - R$614 mi - o jovem promete movimentar a janela de transferências alviverde em janeiro.

Após estrear como titular diante do Corinthians, em julho, o garoto já tem 19 jogos e dois gols na temporada.

Marcou o primeiro gol como profissional justamente na estreia diante do rival.

Depois da estreia, teve sequência e jogou 90 minutos em todos os jogos que disputou, até se lesionar em agosto.

O garoto entrou em campo por apenas um minuto na vitória do Palmeiras por 2 a 1 diante do Atlético-MG.

As informações são do jornal espanhol 'As'.