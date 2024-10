Jogadores da Seleção Brasileira convocam torcedores para lotar o Mané Garrincha

Alguns atletas da Seleção Brasileira convocaram os torcedores para lotar a Arena Mané Garrincha, em Brasília. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília), e é contra o Peru, sendo válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Este será o primeiro confronto do Brasil com o torcedor de Brasília por perto depois de cinco anos. Em junho de 2021, a Seleção Brasileira até atuou no estádio, mas não teve presença do público por conta das restrições do Covid-19.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

"Fala galera, quem fala aqui é o Igor Jesus, atacante da Seleção. Passando aqui para convidar todos vocês para nos apoiarem no Mané Garrincha, contamos com a presença de vocês, beleza? Abraço!", falou o centroavante do Botafogo.

"Fala torcida brasileira, quem ta falando aqui é o Marquinhos. A gente conta muito com vocês para lotar o Mané Garrincha e trazer energia positiva, abraço!", disse o zagueiro do PSG.

"Aqui é o Alex Telles, conto com todos vocês terça-feira, em Brasília, no Mané Garrincha. Precisamos estar juntos nesse momento, tenho certeza que vai dar tudo certo. Grande abraço", comentou o lateral-esquerdo do Botafogo.

"Fala pessoal de Brasília, quem fala aqui é o Fabricío Bruno. Gostaria de manifestar o carinho que tenho por vocês e aproveitar para convocá-los para o jogo de terça-feira. O apoio de vocês é super importante", falou o zagueiro do Flamengo.

"Fala rapaziada, aqui é o Luiz Henrique e estou passando para convidar vocês para o jogo de terça-feira, espero que vocês lotem o estádio. Conto com a torcida de vocês", disse o atacante do Botafogo.

"Fala galera, passando aqui para convidar vocês para acompanhar a gente no jogo. Quem não conseguir comparecer, que possa continuar mandando energia positiva para que a gente consiga sair com a vitória", comentou Raphinha, atacante do Barcelona.

"Galera, aqui é o Ederson. Gosto muito de Brasília, dos fãs de Brasília. Espero contar com a presença de todos no Mané Garrincha, que estejam puxando e torcendo para a nossa Seleção contra o Peru. Grande abraço", contou o goleiro do Manchester City.

"Fala torcedor brasileiro, aqui quem fala é o Savinho. Passando aqui para dizer que conto com a presença de vocês em Brasília, na terça-feira", disse o atacante do Manchester City.

"E aí rapaziada de Brasília, passando para convidá-los para lotar o Mané Garrincha, contamos com o apoio de vocês. É terça-feira, vamos juntos", falou Gerson, meio-campista do Flamengo.

Para a partida contra o Peru, a Seleção precisará do apoio da torcida. O Brasil aparece apenas no quarto lugar da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 pontos conquistados.

Os ingressos para a partida começaram a ser comercializados na última terça-feira, seja pela bilheteria física do Mané Garrincha ou de forma online. Mais de 70 mil ingressos estão à disposição e custam a partir de R$ 120.

Veja o preço dos ingressos