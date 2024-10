Jamal Lewis não deve ficar à disposição do São Paulo para duelo com o Vasco

Jamal Lewis deverá ser desfalque do São Paulo no confronto da próxima quarta-feira, contra o Vasco da Gama, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Convocado pela seleção da Irlanda do Norte, Jamal Lewis fará o último jogo pelo seu país nesta Data FIFA na terça-feira, dia 15 de outubro, contra a Bulgária, pela Liga das Nações. Ou seja, na véspera do compromisso do São Paulo no Brasileirão.

Considerando o desgaste físico, já que costuma ser titular da seleção norte-irlandesa, e o longo deslocamento da Europa para a América do Sul, Jamal Lewis deverá se reapresentar ao São Paulo após a partida contra o Vasco, focando no duelo seguinte, contra o Criciúma, dia 26 de outubro, fora de casa.

Após o jogo contra o Vasco, o São Paulo terá dez dias de intervalo até o seu próximo compromisso, contra o Criciúma. Neste meio-tempo, haverá as partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil e de ida das semifinais da Copa Libertadores. Em ambas as competições o Tricolor já foi eliminado.

Jamal Lewis disputou somente três jogos pelo São Paulo. O lateral esquerdo foi acionado contra o Cruzeiro e Corinthians, saindo do banco de reservas, além de ter sido titular na derrota para o Cuiabá.

Na seleção norte-irlandesa, porém, Jamal Lewis não se limita à lateral esquerda. É comum o jogador exercer outras funções, como atacante de beirada ou meio-campista, uma vez que sempre se destacou pelas suas características ofensivas.

Jamal Lewis tem contrato por empréstimo com o São Paulo válido até junho de 2025, com opção de compra fixada ao fim do período. O lateral esquerdo pertence ao Newcastle, da Inglaterra, mas atuou na última temporada europeia pelo Watford.