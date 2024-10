DNA campeão: filho de Popó atropela Paulo Roberto e vence em menos de 3 min

O filho de Popó mostrou que o talento no boxe está, de fato, no DNA da família: Iago Freitas fez a alegria do público presente no Ginásio da Portuguesa ao machucar e derrotar Paulo Roberto em luta do Fight Music Show 5.

Os dois abriram o card principal do FMS 5, que tem Popó x El Chino como luta principal. O card também reúne celebridades como Livinho e Nego do Borel.

Como foi a luta

O filho de Popó iniciou "on fire" e, por pouco, não nocauteou o adversário em 20 segundos. O baiano, ao tentar contra-atacar, acabou sendo advertido pela arbitragem por um golpe ilegal.

Iago derrubou Paulo, de novo, no fim do round — e venceu. O adversário se irritou com o juiz, mas acabou derrotado antes da pausa.

"É agradecer a Deus e ao FMS, minha família, sem eles não seria nada. Todos me ajudaram para eu entrar bem preparado. Aproveitar o Dia das Crianças e dizer pra a Manuela que o papai representou" Iago

Popó chora

O tetracampeão subiu ao palco logo depois da vitória do filho e se emocionou. Ele relembrou a infância de Iago e disse que, apesar de ser Dia das Crianças, ganhou o melhor presente que um pai poderia ganhar

Veja o card completo do FMS 5