Gerson fala sobre parceria com Bruno Guimarães na Seleção Brasileira

Capitão do Flamengo, o volante Gerson concedeu entrevista neste sábado antes do duelo da Seleção Brasileira contra o Peru, na terça-feira, pelas Eliminatórias. O jogador falou sobre sua parceria com Bruno Guimarães na equipe do técnico Dorival Júnior.

"Quando se joga com dois volantes, um sobe e outra fica (para defender), é natural. O Bruno (Guimarães) tem uma qualidade enorme. Teve momentos em que ele fez a minha e me ajudou e vice-versa. Quando conectados, são dois jogadores que se ajudam muito", analisou Gerson.

Escalado em diversas posições durante a temporada de 2024 do Flamengo, Gerson disse que não possui um lugar de preferência para atuar dentro de campo.

"Ao longo da minha carreira, fui aprendendo a jogar em diversas posições. Não tenho uma posição em que eu prefira jogar, até porque no Flamengo atua em vários lugares. O que eu faço é sempre estar no meu melhor mentalmente e fisicamente falando, estou preparado para dar o meu melhor sempre", revelou o atleta.

A Seleção Brasileira enfrenta o Peru nesta terça-feira, no estádio Mané Garrincha. O jogo começará às 21h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas.