Gabigol projeta futuro no Flamengo e fala em marcar o primeiro gol do novo estádio

Em homenagem ao Dia das Crianças, neste sábado (12), o Flamengo promoveu uma coletiva de imprensa especial. Algumas crianças tiveram a oportunidade de entrevistar Gabigol. Uma das perguntas, por sinal, foi sobre o futuro do atleta, que tem contrato até o fim do ano.

Heitor da Silva, de 12 anos, perguntou a Gabigol sobre a expectativa de jogar no futuro estádio do Flamengo, que deve ser inaugurado daqui a cinco anos na região do Gasômetro. O atacante acenou para a permanência.

Boa pergunta (risos). Minha expectativa é enorme. Espero jogar no estádio do Flamengo com a camisa do Flamengo. Quem sabe mais uma vez marcar meu nome fazendo o primeiro gol do estádio do Flamengo. Claro que se isso acontecer eu vou ficar muito feliz. Estou feliz com esse projeto do estádio. Creio que o Flamengo merecia ter um estádio e vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. Estou muito ansioso para que isso aconteça , declarou Gabigol.

Já Thiago Batista, de 11 anos, quis saber qual é a sensação de Gabigol por completar 300 jogos com a camisa do Flamengo, marca que o ídolo alcançou contra o Bahia, na última rodada do Campeonato Brasileiro.