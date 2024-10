"Estamos muito confiantes", revela David Rocha sobre o Palmeiras nas oitavas do Paulistão sub-14

Estão definidos os confrontos das oitavas de final do Campeonato Paulista pela categoria Sub-14. No grupo 28, o Palmeiras terá como adversário o Clube Atlético Joseense, de São José dos Campos. A classificação para as quartas de final será definida em jogos de ida e volta, com o primeiro sendo realizado em São José dos Campos e o segundo em Guarulhos, na Academia de Futebol II do Verdão.

Com 16 vitórias, um empate e uma derrota em 18 jogos, o Alviverde chega embalado para o duelo com o Joseense. Ao todo, foram 85 gols marcados e apenas sete sofridos pelos Crias da Academia.

Um dos destaques desse time é Davi Roque, lateral-esquerdo e capitão do Palmeiras em alguns compromissos. O jovem jogador projetou o confronto das oitavas de final do Estadual.

"Estamos muito confiantes, é chegar lá e jogar com alegria, como estamos acostumados a fazer aqui no Palmeiras. Com os pés no chão, vamos atrás dessa classificação para podermos seguir em busca do título no Campeonato Paulista", disse David.

David Rocha chegou ao Palmeiras em 2019 e, desde então, conquistou cinco títulos, sendo eles: Paulista Cup Sub-12 (2022), Ibercup Sub-12 (2022), Copa



São Ludgero-SC Sub-13 (2023), Campeonato Paulista Sub-13 (2023) e Club América Cup Sub-14 (2024).

Palmeiras e Joseense se enfrentam neste domingo (13), às 10h40 (de Brasília), no Centro Poliesportivo João do Pulo, em São José dos Campos. A partida valerá pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-14.