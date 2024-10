Espanha vence Dinamarca e pula para a liderança na Liga das Nações

A Espanha venceu a Dinamarca por 1 a 0 na tarde deste sábado (12), no estádio Nueva Condomina, em jogo válido pela 3ª rodada da Liga das Nações. Com o resultado, a seleção que venceu a última Eurocopa se isolou na liderança do grupo 4 do torneio.

O gol espanhol saiu aos 34 minutos do segundo tempo, com o volante Martin Zubimendi. O atleta da Real Sociedad aproveitou o rebote em jogada de cruzamento e finalizou de fora da área, vencendo o goleiro Kasper Schmeichel.

A Espanha do técnico Luis De La Fuente, com o resultado, chegou aos sete pontos, na liderança do grupo A. A Dinamarca, por sua vez, ficou na segunda colocação, com seis.

Na próxima terça-feira, a Espanha encara a Sérvia, pela rodada seguinte da competição. Já a Dinamarca enfrenta a Suíça. Ambos os jogos serão disputados às 15h45 (de Brasília).

No outro duelo da terceira rodada, a Sérvia venceu a Suíça por 2 a 0, com gols de Elvedi (contra) e Mitrovic. Assim, os sérvios ficam na terceira colocação, com quatro unidades, e os suíços na lanterna do grupo A, com nenhuma.