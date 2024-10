Escutas telefônicas são encontradas no vestiário do Manchester United, diz jornal

O Campeonato Inglês passa por uma nova polêmica. Segundo o jornal The Sun, algumas escutas teriam sido encontradas no vestiário do Manchester United, dentro do Villa Park, casa do Aston Villa, que recebeu os Red Devils no último domingo (06), em um jogo que terminou empatado em 0 a 0.

De acordo com o veículo inglês, uma pessoa anônima teria confirmado que colocou os dispositivos de escuta no vestiário do United dois antes do jogo, com o intuito de ouvir as conversas do técnico Erik Ten Hag com o elenco da equipe de Manchester.

A point on the road. Thank you for your support as always, Reds ? see you after the international break ?#MUFC || #PL pic.twitter.com/EAFHUbz2YR ? Manchester United (@ManUtd) October 6, 2024

Uma outra fonte anônima teria dito ao The Sun que o episódio com o Manchester United é uma grande violação de segurança na Premier League.

"Esta é uma violação de segurança chocante e algumas questões sérias serão levantadas sobre como isso foi acontecer. Felizmente, não houve nada de mais sinistro neste incidente com o United. Queriam ouvir o que se dizia dentro daquelas quatro paredes. O que está claro é que será motivo de preocupação ver como conseguiram entrar furtivamente no vestiário de um dos clubes mais importantes da Premier League alguns dias antes de uma partida", disse a fonte.

Em meio a esta polêmica, o Manchester United volta a campo pela Premier League no dia 19 de outubro, sábado, quando recebe o Brentford, no Old Trafford, às 11h (de Brasília).