Elenco do Corinthians realiza treino tático, e comissão técnica faz testes na equipe

O elenco do Corinthians treinou na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava, visando o confronto contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores realizaram treino tático no gramado, e a comissão técnica chefiada por Ramón Díaz fez testes na equipe.

Os atletas iniciaram a manhã com trabalho de força e mobilidade na academia. Em seguida, após aquecimento no gramado, Ramón Díaz comandou trabalho tático de enfrentamento com diversos testes na equipe.

Para o jogo contra o Furacão, o Corinthians deve contar com o volante Alex Santana, que vem trabalhando no gramado com os companheiros após se recuperar de lesão na coxa. Outro "reforço" deve ser José Martínez, que está suspenso nas Eliminatórias Sul-Americanas pela Venezuela e deve retornar antes do previsto a São Paulo.

O duelo contra o Athletico-PR será na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo é de extrema importância para o Timão, que se encontra na 18ª posição do Brasileiro, com 29 pontos conquistados.

O elenco do Corinthians volta a treinar no CT neste domingo, novamente no período da manhã.