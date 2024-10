Desportivo Brasil x São Paulo: veja onde assistir ao jogo das quartas do Paulista sub-20

Na manhã deste sábado, o time sub-20 do São Paulo visita o Desportivo Brasil, em Porto Feliz, às 11h (de Brasília), no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da categoria.

Onde assistir: O jogo será transmitido pelo canal do Paulistão, no YouTube.

O São Paulo é dono da melhor campanha do Estadual. Até aqui, a equipe conquistou 20 vitórias, um empate e teve apenas uma derrota, chegando ao duelo com aproveitamento de 92% dos pontos disputados.

Do outro lado, o Desportivo Brasil, nas mesmas 22 partidas, somou 13 triunfos, três empates e seis reveses. Na terceira fase, a equipe passou em segundo na classificação, com 10 pontos, ficando atrás apenas do próprio São Paulo, que teve 15.

São Paulo e Desportivo Brasil se enfrentaram duas vezes no Paulista sub-20 até o momento. O primeiro encontro entre as equipes terminou com vitória do time do interior paulista por 3 a 2, enquanto o segundo acabou com triunfo do Tricolor por 3 a 0.

Arbitragem

Gustavo Holanda Souza será o árbitro responsável por apitar a partida. Ele terá como auxiliares Matheus Guilherme Biselli da Cruz e Henrique Perinelli Oliveira.