CR7 marca, Portugal vence Polônia e segue na liderança do seu grupo na Liga das Nações

Portugal venceu a Polônia por 3 a 1 neste sábado, no Estádio Nacional de Varsóvia, em Varsóvia, pela terceira rodada do Grupo A da Liga das Nações. Os gols da seleção portuguesa foram marcados por Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Bednarek, contra. Os poloneses descontaram com Zielinski.

Com o resultado, Portugal segue na liderança do Grupo A da Liga das Nações, com nove pontos, três a mais que a Croácia, segunda colocada e que venceu a Escócia por 2 a 1 também neste sábado.

Portugal abriu o placar aos 26 minutos. Rúben Neves fez um lindo lançamento na área, Bruno Fernandes ajeitou de cabeça e Bernardo Silva chegou batendo de primeira, sem deixar a bola cair no chão, marcando um golaço em Varsóvia.

Mais tarde, aos 37 minutos, foi a vez de Cristiano Ronaldo ampliar. Rafael Leão fez excelente jogada individual, arrancando do campo de defesa, driblando diferentes marcadores, invadindo a área e batendo cruzado, carimbando a trave. No rebote, porém, o camisa 7 de Portugal estava bem posicionado para marcar o segundo gol de sua equipe.

Antes do apito final, a Polônia ainda teve tempo de marcar seu gol de honra com Zielinski, que tabelou na entrada da área, saiu cara a cara com o goleiro e bateu firme, descontando para os donos da casa.

Só que Portugal também balançou as redes no fim da partida, contando com a ajuda de Bednarek, que jogou contra o próprio gol para garantir o triunfo ds gajos na Polônia.

Portugal volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra a Escócia, às 15h45 (de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow. Já a Polônia terá pela frente a Croácia, no mesmo dia e horário, novamente no Estádio Nacional de Varsóvia.