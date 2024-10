Coritiba, Botafogo-SP e Brusque fazem aniversário neste sábado

O dia 12 de outubro, já comemorado pelo Dia das Crianças, é mais especial para os torcedores de Coritiba, Botafogo de Ribeirão Preto e Brusque. Isso porque os três clubes da Série B do Campeonato Brasileiro comemoram aniversário na data.

Fundado em 12 de outubro de 1909, o Coxa celebra 115 anos de existência em 2024. Criado inicialmente como Coritibano Foot Ball Club, o time paranaense teve seu auge com o título brasileiro de 1985 e já conquistou 39 campeonatos estaduais em sua história. Atualmente, ocupa a 12ª colocação da Série B, com 41 pontos.

Um pouco mais novo que o Coritiba, o Botafogo de Ribeirão Preto completa 106 anos de história. Originado em 1918 a partir da fusão de três clubes (União Paulistano, Tiberense e Ideal Futebol Clube), o clube obteve seu título mais importante em 2015, quando conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro. No momento, está em 15º lugar na Série B, com 35 pontos.

Caçula entre os três, o Brusque está comemorando 37 anos em 2024. Apesar da existência mais recente, o clube de Santa Catarina já foi campeão da Série D em 2019 e possui dois títulos estaduais, em 1992 e em 2022. A equipe está na 19ª colocação da segunda divisão, com 30 pontos.

Os clubes voltam a campo pela 31ª rodada da Série B. O Botafogo-SP recebe o Operário neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. O Coritiba também joga em casa, contra o Amazonas, neste domingo, às 16h, no Couto Pereira. Por fim, o Brusque recebe o Ituano na segunda-feira, às 18h30, no Estádio Augusto Bauer, em duelo direto na briga contra o rebaixamento.