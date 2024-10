Corinthians x Olimpia: onde assistir ao jogo da Libertadores feminina

Corinthians e Olimpia se enfrentam neste sábado (12), às 17h (de Brasília), em jogo único das quartas de final da Copa Libertadores feminina. O duelo será no Estádio Carfem, no Paraguai.

A partida terá as seguintes transmissões: Sportv, Bandsports, Cazé TV, Canal GOAT e Pluto TV. O Placar UOL acompanha os lances do duelo em tempo real.

O Corinthians vem de duas vitórias e um empate na competição. Pela fase de grupos, as Brabas empataram com o Boca Juniors e venceram ADIFFEM e Libertad, assumindo a primeira posição do Grupo A com sete pontos e dez de saldo de gols.

Já o Olimpia ficou na segunda colocação do Grupo B. Com duas vitórias e uma derrota, a equipe conquistou seis pontos sobre Colo-Colo e Always Ready, além de ter perdido para o Santos na última rodada. As Sereias da Vila foram líderes do grupo com três vitórias.

Corinthians x Olimpia -- Quartas de final da Libertadores feminina

Data e hora: 12 de outubro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Arsenio Erico - Assunção, Paraguai

Onde assistir: Sportv e Bandsports (TV por assinatura), Cazé TV e Canal GOAT (YouTube) e Pluto TV (Streaming)