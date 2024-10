Corinthians e Palmeiras empatam pela ida das quartas de final do Paulista sub-20

Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, no estádio da Fazendinha, em jogo válido pela ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20.

O gol do Corinthians foi marcado aos 16 minutos do primeiro tempo, com Luiz Eduardo. O meia-atacante cobrou falta no canto do goleiro Deivid, que nada pôde fazer.

O Palmeiras empatou aos quatro minutos da segunda etapa, com Riquelme Fillipe, que aproveitou cruzamento de Ramon e teve frieza para concluir de cabeça.

O Verdão teve as melhores chances da partida e mostrou muito volume ofensivo, especialmente no segundo tempo. O Corinthians, que contou com a dupla do profissional Léo Mana e Kayke, segurou a igualdade para o próximo clássico.

A volta da eliminatória está marcada para o dia 20 (domingo), em Santo André, com mando palmeirense. O Timãozinho busca voltar a vencer o rival na categoria depois de cerca de cinco anos de jejum.