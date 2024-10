Com Modric em campo, Croácia vira sobre a Escócia pela Liga das Nações

Com Modric como titular, a Croácia recebeu a Escócia no Estádio Maksimir, em Zagreb, neste sábado, em jogo válido pela terceira rodada da Liga das Nações. Com gols de Metanovic e Kramaric, os mandantes venceram de virada por 2 a 1. Ryan Christie marcou para os visitantes.

Com o resultado, os croatas alcançaram os seis pontos e aparecem na segunda posição da Liga A do Grupo 1 da Liga das Nações. Os escoceces, por sua vez, seguem sem nenhum ponto e amargam a lanterna do grupo.

Agora, a Croácia volta a campo na próxima terça-feira, às 15h45 (de Brasília), quando visitará a Polônia pela Liga das Nações. Já a Escócia recebe Portugal no mesmo dia e horário, com a partida sendo válida pela mesma competição.

A Escócia abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo contando com um erro defensivo de Sucic. Na tentativa de afastar, ele desviou para trás e viu Ryan Christie sair na cara do goleiro e mandar para as redes.

A resposta da Croácia veio apenas três minutos depois, aos 35. Gvardiol lançou para Perisic, que, pela direita, cruzou de primeira para Metanovic na entrada da área. O atacante chegou batendo cruzado e empatou a partida.

Os croatas conseguiram a virada já no segundo tempo, aos 25 minutos. Borna Sosa aproveitou cruzamento e bateu forte para o gol, mas Gordon conseguiu fazer grande defesa. O rebote, no entanto, ficou com Andrej Kramaric, que não perdoou e mandou para as redes.

Nos acréscimos, mais precisamente aos 49 minutos, a Escócia até empatou a partida, com um gol contra de Kristijan Jakic. No entanto, após consultar o VAR, o árbitro acabou anulando o tento por conta de um impedimento de Che Adams.