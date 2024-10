Com gols no segundo tempo, Corinthians vence Olimpia e avança à semifinal da Libertadores feminina

O Corinthians venceu o Olimpia por 2 a 0 na tarde deste domingo, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores feminina. Após primeiro tempo truncado, as Brabas construíram o resultado na segunda etapa no Estádio Carfem, em Ypané-PAR, e garantiram vaga na semifinal.

O primeiro gol das Brabas saiu aos cinco minutos do segundo tempo, com Stephane Lacoste, jogadora do Olimpia que empurrou a bola para as próprias redes após cabeceio venenoso de Gabi Zanotti.

O Timão ampliou no lance seguinte com a atacante Millene, que aproveitou cruzamento preciso de Mariza e deslocou com categoria a goleira adversária.

Gabi Zanotti jogou como atacante diante do Olimpia (Foto: Divulgação/Conmebol)

Agora, o Corinthians encara na semifinal o vencedor do duelo entre Santos e Boca Juniors, que se enfrentam ainda neste sábado. O confronto da fase seguinte está programado para a próxima terça-feira.

As Brabas se classificaram para o mata-mata depois de boa campanha na fase de grupos, com empate com o Boca e vitórias contundentes contra Adiffem-VEN e Libertad-PAR.

Tetracampeão da Libertadores, o Corinthians vai em busca de sua 5ª conquista. Nesta temporada, as Brabas já triunfaram na Supercopa e no Campeonato Brasileiro da modalidade.