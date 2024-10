Carille revela torção de tornozelo de Sandry e cita preocupação: "Não sei se vou tê-lo para ir a Chapecó"

O técnico Fábio Carille não poderá repetir a escalação do Santos que vence o Mirassol, por 3 a 2, na Vila Viva Sorte, no próximo compromisso, que será contra a Chapecoense. Além de ter atletas suspensos, o treinador ganhou nova preocupação: o volante Sandry, que torceu o tornozelo durante a partida, como revelou Carille.

"A saída do Sandry não foi por questão técnica, ele torceu o tornozelo, está com o tornozelo bastante inchado. Nem sei se vou tê-lo para ir a Chapecó. Vamos esperar amanhã. A hora que ele tirou o meião no vestiário, deu para ver um inchaço bem grande. Até acho que o Sandry não ia continuar pelo ritmo do jogo. O jogo estava com uma intensidade muito alta. Tirar o Sandry naquele momento foi por conta do tornozelo", disse o treinador.

A thread da vitória voltou! ?? pic.twitter.com/sXJPfkwPkK ? Santos FC (@SantosFC) October 12, 2024

Sandry voltou a ser titular neste sábado depois de quase dois meses. Ele entrou na escalação inicial para substituir o volante João Schmidt, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Sandry saiu aos 29 minutos do segundo tempo e deu lugar a Alison, que fez seu primeiro jogo na temporada após recuperar-se de lesão no joelho.

Agora, Sandry soma oito jogos, sendo três como titular. Além disso, ele tem uma assistência. O garoto de 22 anos recuperou-se recentemente de uma lesão no ligamentar no joelho esquerdo, em agosto de 2023. Ele passou por cirurgia e só voltou a ficar à disposição em junho deste ano.

Com a vitória, o Santos chegou a 56 pontos e voltou a assumir a liderança da Série B, deixando o Novorizontino, com 54, para trás. O Peixe volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Chapecoense, pela 32ª rodada da Série B. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).