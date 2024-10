Carille faz mudanças no Santos para enfrentar o Mirassol pela Série B; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte, em Santos (SP). Para este duelo, o técnico Fábio Carille fez três mudanças na equipe em relação aos últimos jogos.

O treinador promoveu as entradas de Luan Peres, Sandry e Willian Bigode nas vagas de Jair, João Schmidt e Otero, respectivamente.

Assim, o Santos está escalado com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Luan Peres e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Willian Bigode, Guilherme e Wendel Silva.

Os outros desfalques do Peixe são João Schmidt (suspenso), Rodrigo Ferreira (suspenso), João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).

Do outro lado, o Mirassol, do técnico Mozart, vai a campo com: Alex Muralha; Zeca, Gazal, João Victor e Lucas Ramon; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

O Santos perdeu a invencibilidade de oito jogos na última rodada ao ser derrotado por 3 a 1 pelo Goiás. O Peixe entra em campo com o grande objetivo de assumir a ponta da tabela.

A equipe santista tem 53 pontos e ocupa o segundo lugar, atrás do Novorizontino, que tem 54. Há três jogos sem perder, o Mirassol sonha com o acesso à Série A e está em quarto lugar, com 50 pontos.