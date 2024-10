Botafogo-SP x Operário-PR: veja prováveis escalações e onde assistir à Série B

Neste sábado, o Botafogo-SP recebe o Operário-PR, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão na TV Brasil, no Premiere e no Canal GOAT, no Youtube.

Botafogo inicia venda de ingressos para o jogo contra o Operário-PR; Sócio-torcedor ganhará ingresso adicional ? https://t.co/eZ3OGPHuKa pic.twitter.com/JMwd71h31i ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) October 11, 2024

Pontuação

Botafogo-SP: 35 pontos em 30 jogos, começou a rodada na 15ª posição.

Operário-PR: 42 pontos em 29 jogos, começou a rodada na 8ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Botafogo-SP: duas derrotas, dois empates e uma vitória.

Operário-PR: três vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos; Ericson, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Pedro, Gustavo Bochecha, Sabit Abdulai e Jean Victor; Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade



Técnico: Márcio Zanardi

Operário-PR: Rafael Santos; Thales, Willian Machado, Allan e Gabriel Feliciano; Ronald, Rodrigo Lindoso, Vinicíus Diniz e Gabriel Boschilia; Daniel Alves e Rodrigo



Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

Maguielson Lima Barbosa é o árbitro da partida, Lucas Costa Modesto e Patrícia dos Reis do Nascimento são os assistentes. Diego Pombo López fica no comando do VAR.