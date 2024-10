Idade e morte do filho: namoro de Michael Ballack com modelo vira polêmica

A vida pessoal do ex-jogador e ídolo alemão Michael Ballack ganhou destaque nas últimas semanas devido ao seu relacionamento com a modelo Sophia Schneiderhan.

Flagras, especulações e esclarecimento

As especulações quanto ao namoro de Ballack e Sophia começaram em 2022. O casal foi flagrado diversas vezes na Alemanha e também na Suíça, sempre a sós. A aproximação teria começado após a morte de Emilio Ballack, filho do ex-jogador que morreu em agosto de 2021 após sofrer um acidente enquanto andava de quadriciclo em Portugal.

O casal tentava manter a relação discreta até o começo deste mês de outubro. No dia 1°, o ex-jogador se viu 'obrigado' a comentar o namoro pela primeira vez por um motivo inusitado: supostas ligações entre Sophia e Emilio, seu filho morto.

As matérias levantaram dois rumores: um sobre um namoro antigo entre Sophia e Emilio e outro sobre uma amizade próxima entre eles.

A diferença de idade entre Michael Ballack e Sophia aumentou ainda mais os rumores. O ex-jogador tem 48 anos, enquanto a modelo está com 24. Emilio Ballack teria 22 anos se estivesse vivo.

Ballack se irritou com as especulações e prometeu tomar medidas legais sobre o caso. O ex-jogador afirmou que Sophia nunca se relacionou com Emilio e sequer era amiga dele. Ele evitou comentar a diferença de idade com a namorada.

Devido às recentes reportagens da mídia, sinto-me obrigado a fazer o seguinte esclarecimento: A minha companheira de vida Sophia não é ex-namorada do meu falecido filho, nem era amiga dele. Tomaremos medidas legais contra estas inverdades e pediremos que respeitem a nossa privacidade. Ballack, no Instagram

Quem é a namorada de Michael Ballack?

Sophia Schneiderhan é modelo e influenciadora alemã. Apesar de viver na Alemanha atualmente, ela passou alguns anos na França, estudou em escolas locais e, por isso, é fluente em francês.

A carreira como modelo começou aos 13 anos. Desde então, acumula trabalhos para algumas marcas locais.

Sophia também tenta a vida de empreendedora ao lado da mãe, Anke. Elas fundaram uma marca de suplementos dietéticos em formato de goma.

A alemã tem 130 mil seguidores em sua conta no Instagram. Ela compartilha momentos do dia a dia, produtos da sua marca e algumas fotos de viagens que faz pelo mundo.

Morte de Emilio Ballack

Emilio Ballack morreu na madrugada do dia 5 de agosto de 2021, na península de Tróia, no litoral sul português. Ele tinha 18 anos quando se acidentou enquanto andava de quadriciclo em um terreno próximo a uma casa comprada pelo ex-jogador.

Fontes da polícia local disseram ao jornal português Correio da Manhã em 2021 que, de acordo com testemunhas, Emilio estava fazendo uma manobra com o quadriciclo quando as rodas da frente levantaram, jogando o jovem para trás e fazendo com que o veículo caísse sobre sua cabeça de uma altura de aproximadamente um metro.