Skatista australiano perde bermuda e fica só de cueca na SLS Sydney: veja

Durante as classificatórias da etapa de Sydney da Street League Skateboarding (SLS) na madrugada de hoje (12), o skatista australiano Riley Pavey protagonizou um momento inédito ao perder a bermuda durante uma de suas manobras.

O que aconteceu

Na manobra que lhe custou a classificação, ele ficou exposto por alguns segundos apenas de cueca na pista, mas conseguiu recuperar a bermuda rapidamente. Com apenas 13,3 pontos somados, suas chances de avançar à final já estavam comprometidas.

A cena inusitada acabou rendendo ao atleta nota zero de todos os juízes. Pavey foi eliminado da competição.

Brasileiros seguem vivos na competição

O Brasil ainda tem representantes na competição: Rayssa Leal e Giovanni Vianna avançaram para as finais. No ranking feminino, Yumeka Oda lidera com 220 pontos, seguida por sua compatriota Liz Akama com 210, enquanto Rayssa ocupa a terceira posição com 190 pontos. Por outro lado, Pamela Rosa está na 19ª colocação com 20 pontos.

No ranking masculino, Giovanni Vianna e Gustavo Ribeiro estão empatados na liderança, ambos com 195 pontos, seguidos por Felipe Gustavo com 190. Kelvin Hoefler, Lucas Rabelo, Filipe Mota e Carlos Ribeiro também figuram nas classificações, mas em posições mais baixas.

A etapa de Sydney é a penúltima antes do aguardado Super Crown, que acontecerá em São Paulo nos dias 14 e 15 de dezembro.

