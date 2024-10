Árbitra suspensa por vídeo de sexo rompe silêncio: 'Não sou eu no vídeo'

A árbitra Elif Karaarslan nega ter feito relação sexual com o inspetor de arbitragem Orhan Erdemir. Eles foram suspensos após o vazamento de um vídeo íntimo.

Não sou a pessoa que aparece no vídeo e o fato de estar enfrentando uma acusação tão grave é um atentado à honra de uma mulher

Elif Karaarslan, ao jornal The Sun

O que aconteceu

A árbitra Elif Karaarslan, de 24 anos, e o inspetor de arbitragem Orhan Erdemir, de 61, foram suspensos de suas atividades pela Federação Turca de Futebol após o vazamento nas redes sociais de um vídeo em que eles supostamente aparecem tendo relações sexuais.

A dupla negou ter tido qualquer tipo de relacionamento impróprio (devido à hierarquia de cargos existentes entre eles) e também a veracidade do conteúdo que viralizou nos últimos dias.

A árbitra alega que a mulher do vídeo não tem nada a ver com ela. "Há um vídeo de sexo que estão tentando associar a mim, mas não tem nada a ver comigo e a qualidade da imagem é extremamente ruim", afirmou, em entrevista ao jornal inglês The Sun.

Ela lamentou a situação e promete ir à Justiça: "Terei um longo caminho pela frente legalmente, mas superarei da maneira mais forte e robusta".

A defesa de Elif publicou uma nota afirmando que o vídeo foi criado através de inteligência artificial. "Um vídeo montado foi publicado nas redes sociais, que não era o original e foi criado inteiramente por meio de inteligência artificial a partir da conta de outra pessoa nas redes sociais e não tem nenhuma relação com o cliente".

Apesar das alegações, Karaarslan e Erdemir não conseguiram reverter as sanções. Ela ficará afastada dos gramados por 90 dias, enquanto ele deixará de trabalhar com os juízes do futebol turco durante 45 dias.