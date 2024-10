FMS, Libertadores, finais e tênis: a agenda esportiva do final de semana

O final de semana tem um leque grande de opções para quem gosta de esportes. O cardápio tem possibilidades para vários gostos: futebol, basquete, tênis, lutas e futebol americano.

Sábado de decisões e estreias

O futebol tem jogos importantes em competições diferentes. Corinthians e Santos brigam por vagas na semifinal da Libertadores feminina. Mais cedo, Cristiano Ronaldo e Lewandowski se enfrentam em Polônia x Portugal, pela Liga das Nações. As decisões ficam na Copa Paulista e na Série C. A competição estadual tem o jogo da volta da final entre Votuporanguense e Monte Azul, enquanto o torneio nacional tem o duelo de ida entre Volta Redonda e Athletic Club.

O dia é de semifinais no tênis. Com direito a grandes estrelas em quadra, o Aberto de Wuhan é a atração da madrugada e começo da manhã.

A estreia do final de semana fica pelo NBB. A temporada 2024/25 começa já neste sábado com direito a cinco jogos ao longo do dia. A pré-temporada da NBA é a atração da noite no mundo da bola laranja.

O UFC também tem espaço na agenda, mas o Fight Music Show é o prato principal das lutas. A luta principal da edição Vegas 98 do UFC coloca Brandon Royval e Tatsuro Taira no octógono. O FMS terá Popó x El Chino no combate principal, mas conta com outras estrelas como Lucas Penteado, Nego do Borel e Livinho.

Aberto de Wuhan : 5h30 - Sabalenka x Gauff - semifinal da chave feminina

: 21h - Chicago Bulls x Memphis Grizzlies NBA: 21h - San Antonio Spurs x Utah Jazz

Domingo com tênis em destaque

O domingo é um dia com menos variedade de esportes em relação ao sábado. O dia, no entanto, não está vazio de boas atrações.

As finais das chaves masculinas e femininas do Aberto de Wuhan serão os eventos que abrem o dia. Os esportes americanos completam a grade de destaque antes do início da segunda-feira.