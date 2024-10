15º Circuito Montanhês de Ciclismo de Estrada acontece neste domingo e reunirá 150 ciclistas

Neste domingo, a partir das 8h (de Brasília), cerca de 150 ciclistas disputarão o 15º Circuito Montanhês de Ciclismo de Estrada. Neste ano, a prova servirá de preparação para o Paulista de Montanha, no dia 3 de novembro, e o Tour do Rio.

Haverá dois trajetos, de 48 e 93 km, ambos com início no Centro de Apoio ao Ciclista, em Mairiporã, e finalizados no Pico do Olho D'Água, que possui 1180 metros de altitude e uma elevação de 366 metros.

-As categorias Elite, sub23, Junior, Master Open masculino terão percurso de 93 km, enquanto as demais farão o percurso menor. Neste ano, a categoria MTB Elite, masculino e feminino, também foi incluída.

O Circuito Montanhês é uma das principais atrações do calendário paulista e nacional, atraindo especialistas em competições desse tipo. Além do trajeto pela região, a prova desafia os participantes na parte final, com a subida ao Pico Olho D'Água, um dos pontos turísticos da cidade.

Em 2023, os campeões da categoria Elite foram Diego Mendes, da equipe Famiglia Squadra Pro Cycling, e Thayná Araújo, do Santos Cycling Team/Fupes. Diego finalizou a prova em 2h43min35.306, enquanto Thayná venceu com o tempo de 3h30min58.490. Um destaque especial foi para Vicente Zippinotti, da categoria sub-23, que foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no geral e conquistou o título em sua categoria.

Veja a programação completa

6h - Abertura da Secretaria

1ª Bateria - 8h

Elite Masculino, 93 km

Sub 23 Masculino, 93 km

Junior Masculino, 93 km

Master Open Masculino, 93 km

2ª Bateria - 8h

Elite Feminino, 48 km

Sub 23 Feminino, 48 km

Master A Fem, 48 km

Master B Fem, 48 km

Master C Fem, 48 km

Open Speed Feminino, 48 km

Sub 30 Masculino, 48 km

Master A1 Masculino, 48 km

Master A2 Masculino, 48 km

Master B1 Masculino, 48 km

Master B2 Masculino, 48 km

Master C1 Masculino, 48 km

Master C2 Masculino, 48 km

Master D1 Masculino, 48 km

Master D2 Masculino, 48 km

Open Speed Masculino, 48 km

MTB Elite, Masculino e Feminino, 48 km