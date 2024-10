Veiga pede "comprometimento" em reta final e vê Palmeiras confiante na briga pelo título brasileiro

O meio-campista Raphael Veiga projetou a reta final do Campeonato Brasileiro. O jogador, uma das principais peças do Palmeiras, vê o time alviverde confiante na briga pelo título nacional.

Veiga pediu "comprometimento" ao elenco nas últimas nove rodadas da Série A. Ele falou sobre o empate com o Red Bull Bragantino, na última partida, mas valorizou o ponto conquistado em Bragança e trata cada compromisso como uma final.

"A sequência de vitórias dá uma confiança muito grande para o nosso time, para cada jogador também, pelo volume que a gente tem tido nos jogos. Realmente, a última partida não foi como a gente almejava. Queríamos a vitória, mas era um jogo difícil, o Bragantino também tinha os seus objetivos no campeonato. O Abel sempre fala que a gente tem que encarar cada jogo como uma final, pois a gente nunca sabe quando vai ser o jogo do título, então todo jogo é importante, todo ponto é importante, e o nosso compromisso é fazer o nosso melhor. A gente já provou outras vezes que a gente sabe chegar a finais de ano, a finais de campeonato. É manter a nossa intensidade, o nosso comprometimento, e com isso temos tudo para conquistar mais um título", afirmou.

Em razão da data Fifa, o Palmeiras ainda tem mais uma semana de preparação até a próxima partida pelo Brasileiro. O próximo duelo será contra o Juventude, no próximo dia 20, às 20h, no Alfredo Jaconi. Veiga falou sobre o período de treinamentos e projetou o confronto.

"Agora temos esse tempo de trabalho e podemos aprimorar tudo aquilo que o Abel pede para que a gente chegue mais preparado aos jogos, mais inteiro fisicamente, porque muitas vezes a sequência de jogo não permite que a gente se recupere 100%. É focar naquilo que podemos fazer para melhorar e treinar todo dia. Sempre quando tiver jogo, é ir ao nosso limite para que a gente atinja os nossos objetivos", analisou.

"Todo time que joga contra o Palmeiras traz uma dificuldade. A concentração muitas vezes é diferente ao jogar contra nós. O Juventude tem os objetivos dele dentro do campeonato e a gente tem os nossos, então acredito que tem tudo para ser um grande jogo. Sempre quando vamos lá, a torcida e o pessoal se mobilizam para apoiar o time. Mas a gente está preparado. Já vivemos vários momentos de pressão e estamos prontos para ir mais uma vez em busca de uma vitória importante e, de novo, chegar mais próximo do título", concluiu.

No momento, o Palmeiras está a apenas três pontos do líder da competição, Botafogo. Eliminado das copas, a equipe agora mira um tricampeonato inédito em sua história.