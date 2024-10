Seleção italiana monitora cria do Palmeiras que joga em time de ex-craques

A seleção da Itália está de olho em Fellipe Jack, zagueiro revelado no Palmeiras e que atualmente está no Como — time que retornou à elite do Campeonato Italiano após 21 anos.

O que aconteceu

Dirigentes da Federação Italiana de Futebol (FIGC) monitoram a situação do defensor de apenas 18 anos para que ele possa frequentar as seleções de base da Azzurra. Jack tem dupla cidadania: a brasileira e a italiana. Ele já foi convocado para a seleção brasileira sub-15, mas isso não o impede de se naturalizar.

Jack é muito jovem e está sendo relacionado para os jogos do Como na Série A mesmo com 40 milhões de euros em reforços (R$ 244 milhões na cotação atual) no início da temporada. O clube tem Thierry Henry e Cesc Fàbregas entre os acionistas minoritários.

Fellipe jogaria no time sub-19 da equipe, mas em 2024 já foi relacionado em jogos do time principal contra o Napoli, Atalanta e Hellas Verona. Ele ainda busca seus primeiros minutos com o técnico Césc Fábregas, que brilhou como jogador no Arsenal, Barcelona e Chelsea.

Em fevereiro deste ano, o Palmeiras recebeu 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo do jogador por seis meses — estendido em julho por mais uma temporada — com uma opção de compra de 2 milhões de euros (R$ 12,2 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

Fellipe Jack era capitão na base do Palmeiras Imagem: Reprodução

Valores são baixos, mas Palmeiras se protegeu com uma possível explosão do jogador na Europa. O UOL apurou que se o Como optar pela compra do jogador — todas as partes envolvidas no negócio estão otimistas para que ele aconteça —- o Alviverde ainda ficará com 35% dos direitos econômicos do atleta.

Jack faz parte da "geração de R$ 1 bilhão" do Palmeiras, que também contou com Endrick e Estêvão.