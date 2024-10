Santos busca melhorar aproveitamento na ausência de João Schmidt

Diante do Mirassol, o Santos tem como objetivo uma vitória convincente para diminuir as críticas. Para isso, a equipe terá que superar a ausência do volante João Schmidt, suspenso.

Titular absoluto, Schmidt não participou de apenas três dos 46 jogos do Peixe em 2024. Sem o meio-campista, o time de Carille sofreu e conquistou apenas uma vitória em três jogos, todos pela Segunda Divisão.

Na ocasião, o Santos ganhou do Ceará, por 1 a 0, na Arena Castelão. João Schmidt estava fora por suspensão.

Antes, o volante ficou de fora das derrotas contra América-MG e Botafogo-SP, ambas pelo placar de 2 a 1, respectivamente na Arena Independência e no Estádio do Café, sendo o último com mando do Peixe. Uma entorse no tornozelo direito tirou o jogador das partidas.

Na ausência do João Schmidt, o Santos tem um aproveitamento de apenas 33,33%. Com o volante, o desempenho cresce para 63,57%, com 43 duelos, 24 vitórias e nove derrotas.

Para a vaga do volante, o técnico Fábio Carille tem Sandry como favorito. Em 2024, o jovem disputou sete confrontos, com um gol marcado.

O confronto contra o Mirassol está marcado para às 18h30 (de Brasília) desse sábado, na Vila Viva Sorte. Com 53 pontos, o Peixe se encontra na segunda colocação, com um a menos do que o Novorizontino, líder. O América-MG, primeiro time fora da zona de acesso, está com 47 unidades.