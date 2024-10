Rubens tem lesão na coxa direita e preocupa o Atlético-MG

O Atlético-MG divulgou, nesta sexta-feira, que o lateral esquerdo Rubens teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita detectada, depois de passar por exames. O jogador já iniciou tratamento com a fisioterapia na Cidade do Galo.

Rubens reclamou de dores na região após a partida contra o Grêmio, na última quarta-feira, pelo jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador atuou durante os 90 minutos na vitória do Galo, por 2 a 1.

"Por uma breve recuperação, Cria!", escreveu o Atlético-MG nas redes sociais.

Assim, o lateral deve desfalcar o Atlético-MG na partida diante do Fortaleza no dia 16 de outubro, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rubens também vira dúvida para a sequência decisiva do Galo na temporada. A equipe mineira disputa as semifinais da Copa do Brasil, com o Vasco, e da Copa Libertadores, com o River Plate, da Argentina.

A partida de volta contra o Vasco, pela Copa do Brasil, acontece no dia 19 de outubro, sábado, às 18h30, em São Januário. O Atlético-MG venceu o primeiro jogo, na Arena MRV, por 2 a 1 e tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar à decisão.

A semifinal da Copa Libertadores começará apenas no dia 22 de outubro, terça-feira, às 21h30, quando o Galo receberá o River Plate, na Arena MRV. A volta será no dia 29, às 21h30, no Más Monumental.