Ramón Díaz testa formações em treino do Corinthians, e elenco trabalha finalizações

O Corinthians deu sequência à preparação para o jogo contra o Athletico-PR na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O técnico Ramón Díaz testou formações diferentes na atividade, e o elenco trabalhou finalizações, tendo em vista a baixa conversão de arremates da equipe no Campeonato Brasileiro.

A equipe abriu o dia com uma ativação na academia e, no gramado, após trabalho de troca de passes e movimentação, Ramón organizou o elenco em dois grupos, separando os setores de defesa e ataque. Após realizar testes nos times, os jogadores realizaram um exercício de finalizações na parte final do treino.

O treino desta sexta contou com a presença de alguns jovens da base, como o zagueiro Gama (2008), Bryan (2005), Vinicius (2006) e Vera (2005); os laterais Vinicius Gomes (2008), Tabone (2005) e Pellegrin (2006); os meias Pedro Thomás (2008), Joaquim (2008), Teixeirão (2007), Bruno (2007) e Yuske (2006); e os atacantes Kauã (2007) e Rodrigão (2007).

O elenco do Timão volta a trabalhar no CT na manhã deste sábado. A equipe está totalmente focada no jogo contra o Athletico-PR, que será disputado na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena. A bola rola pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians se encontra em situação delicada na liga nacional, na 18ª posição da tabela, com 29 pontos. O Timão vem de um empate por 2 a 2 com o Internacional em Itaquera, também pelo Brasileirão.