Por que o criticado Danilo tem cadeira cativa na seleção de Dorival?

Do UOL, em São Paulo, Rio de Janeiro e Santos

Uma das interrogações do trabalho de Dorival Júnior na seleção brasileira é a vaga cativa para Danilo, uma das escolhas mais contestadas no trabalho do treinador. Mas por quais razões?

Os motivos de Dorival

A comissão técnica entende que a liderança de Danilo é importante para o grupo. Ele foi escolhido como capitão pela experiência e ascensão sobre os mais jovens.

Além da idade, Danilo vê pouca concorrência. Vanderson é a bola da vez como reserva, mas Yan Couto e William já foram opções.

Dorival gosta da ideia de ter um lateral mais defensivo e outro mais ofensivo. Danilo atua praticamente como um zagueiro pela direita.

Com boa leitura tática, Danilo ajuda na saída de bola pelo meio e tem facilidade para evitar contra-ataques.

O cenário contra os lanternas Chile e Peru é de ataque contra defesa, porém, o treinador crê que Danilo será ainda mais importante nos duelos mais equilibrados das Eliminatórias.

Capitão de Dorival, o atleta foi titular em 10 dos 11 jogos de técnico e foi substituído apenas uma vez.

Seleção x Juventus

Criticado por boa parte da torcida, o jogador de 33 anos não é titular da Juventus, situação bem diferente da vivida com a camisa amarelinha.

Danilo virou zagueiro na Itália e é reserva nessa temporada, porém, é o dono da lateral direita do Brasil.

Na lateral esquerda, o cenário é outro. Abner Vinicius foi titular pela primeira vez na vitória por 2 a 1 sobre o Chile. Antes, Guilherme Arana e Wendell atuaram cinco vezes cada.

Abner estreou bem e participou bem mais que Danilo. O jogador do Lyon chutou, cruzou três vezes e deu dois dribles e dois desarmes. Danilo não cruzou, não driblou e não desarmou uma vez sequer.