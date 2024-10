Paquetá é o jogador que mais recebeu cartões amarelos na Seleção após a Copa de 2022

Lucas Paquetá possui um recorde negativo na Seleção Brasileira. O meia de 27 anos é o jogador que mais recebeu cartões amarelos após a Copa do Mundo de 2022. Desde a competição mundial, o atleta revelado no Flamengo atuou em 14 jogos pela equipe verde e amarela, recebendo a advertência em sete oportunidades.

O grande número de cartões recebidos por Paquetá deixa o jogador constantemente pendurado em partidas da Seleção Brasileira, assim como o duelo contra o Chile nesta quinta-feira, onde o atleta recebeu o amarelo e foi suspenso para a próxima rodada das Eliminatórias, quando o Brasil enfrentará o Peru.

Em meio a esta situação, Paquetá foi convocado pela CPI de Jogos e Apostas para depor no dia 29 de outubro deste ano. O jogador do West Ham foi denunciado pela FA (The Football Association) por suspeita de envolvimento com apostas esportivas em jogos da Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

A FA, que gere o futebol na Inglaterra, acusou formalmente Paquetá de receber propositalmente cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, com o intuito de beneficiar apostadores, que teriam ganhos financeiros com as ações do atleta.

Nesta temporada, Lucas Paquetá marcou dois gols em sete jogos pelo West Ham. Como o meia está suspenso e indisponível para a próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, Dorival Júnior analisará se chamará outro jogador para compor o elenco da Seleção Brasileira.