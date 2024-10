Palmeiras tem DM quase zerado, e Abel ganha elenco fortalecido para reta final do ano após onda de lesões

O Palmeiras está com seu Departamento Médico praticamente zerado. O lateral direito Mayke terminou o processo de transição física e voltou a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Com isso, o técnico Abel Ferreira ganha o elenco fortalecido para disputar as nove "finais" do Campeonato Brasileiro.

A equipe palmeirense entra em campo no dia 20 para enfrentar o Juventude, em duelo da 30ª rodada. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os únicos desfalques ainda são Bruno Rodrigues e Piquerez, que se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo.

No meio da temporada, o Palmeiras viveu momentos difíceis lidou com uma onda de lesões no elenco. Nesse período, a equipe também deu adeus à Copa do Brasil e à Libertadores, ambas na fase de oitavas de final. Com apenas o Brasileiro a ser disputado, o Verdão passou a ter menos jogos no calendário e teve o tempo como aliado para evitar desgastes maiores e recuperar os atletas.

"Tivemos muitas lesões nos meses de junho, julho e agosto, basta ver o elenco que começou os jogos decisivos. Tivemos problemas na zaga, nas laterais e tivemos que continuar treinando, melhorando os jogadores. É normal que os processos melhorem. Futebol é assim mesmo. As temporadas são longas e é preciso ter sorte. Tivemos lesões e não fomos tão sólidos como estamos sendo agora", disse Abel Ferreira após a vitória sobre o Atlético-MG, há duas rodadas.

A lesão mais grave desse período foi a de Piquerez, que teve lesão no menisco do joelho esquerdo e passou por cirurgia. O lateral direito Mayke e o atacante Estêvão tiveram sequência de lesões. O primeiro sofreu com edema na coxa direita e lesão na panturrilha direita. Esses problemas o tiraram de combate por 11 jogos. Estêvão, por sua vez, teve entorses no joelho e tornozelo esquerdos e uma lesão na coxa esquerda, ficando de fora de oito partidas.

O zagueiro Murilo também virou baixa em algumas oportunidades, tendo sofrido duas lesões: entorses no tornozelo esquerdo e direito, em momentos diferentes. O lateral Marcos Rocha, que vinha de longo período sem lesões, acabou lidando, recentemente, com uma mialgia na coxa direita, ficou fora por duas partidas, e retornou no último jogo, contra o Red Bull Bragantino.

Além deles, outros atletas que também tiveram problemas físicos nos últimos quatro meses foram Rômulo (lesão na coxa direita), Lázaro (lesão na coxa esquerda), Zé Rafael (lesão na coxa direita), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda), Vitor Reis (edema na coxa direita), Marcelo Lomba (pubalgia) e Felipe Anderson (trauma ocular). Dudu, apesar de não ter lesão detectada passou por um período de recondicionamento físico.

Em nenhum momento de 2024, o Verdão teve todo plantel à disposição. Em maio, o clube chegou perto disso, quando teve Bruno Rodrigues e Dudu em processo de transição física de cirurgias no joelho esquerdo. Contudo, Bruno Rodrigues, que foi contratado nesta temporada, sofreu nova lesão, dessa vez no joelho direito.