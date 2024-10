Palmeiras faz treino técnico e aprimora finalizações visando jogo contra o Juventude

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e seguiu preparação para o duelo contra o Juventude, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grupo alviverde realizou um treino técnico para a partida. Os jogadores aprimoraram cruzamentos e finalizações, e ainda realizaram uma atividade de duelos em espaço reduzido.

O técnico Abel Ferreira tem apenas um problema para este confronto. Trata-se do volante Gabriel Menino, que levou cartão vermelho no empate sem gols com o Red Bull Bragantino e terá que cumprir suspensão.

Em contrapartida, o lateral direito Mayke, recuperado de uma contusão na panturilha direita, deve estar à disposição da equipe após a data Fifa. Ele vem treinando normalmente com a equipe nos últimos dias e, nesta sexta, marcou sua presença nas atividades mais uma vez.

Abel Ferreira ainda tem mais de uma semana até o próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão. O jogo contra o Juventude está agendado para o dia 20 de outubro, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Verdão mira uma vitória para seguir na cola do líder do torneio, Botafogo. O time paulista está no segunda posição da tabela, com 57 pontos conquistados, três abaixo da equipe carioca.