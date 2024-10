Último palco de Nadal no Brasil, Mineirinho reabre para jogos após 2 anos

O Mineirinho volta a receber um grande jogo desde a última vinda de Rafael Nadal ao Brasil, que reabriu o local há quase dois anos. O tradicional palco esportivo de Belo Horizonte, que passou por uma série de reformas, sediará o Final Four do Campeonato Mineiro de vôlei neste final de semana.

Nadal reabriu, vôlei retorna

O Estádio Jornalista Felippe Drummond, carinhosamente chamado de Mineirinho, vai receber partidas de vôlei após cinco anos. As semis do estadual masculino serão disputadas neste sábado (12), e a final ocorre no domingo (13). Itambé Minas e JF Vôlei se enfrentam de um lado, enquanto Sada Cruzeiro e Praia Clube duelam do outro.

O último jogo de vôlei no local foi disputado em abril de 2019, pela Superliga Feminina. No dia 21 daquele mês, o Gerdau Minas venceu o Dentil Praia clube por 3 a 2 no primeiro confronto da série final.

O ginásio esteve fechado para a modalidade desde então, mas não ficou parado. O complexo recebeu diversas festas, shows e cerimônias, além de ter sido a casa do CBLOL, campeonato de E-Sports, neste ano.

Mineirinho na noite do jogo entre Rafael Nadal e Casper Ruud, em Belo Horizonte, 2022 Imagem: DGW / Washington Alves

Será o segundo grande evento esportivo desde a reabertura do Mineirinho, no final de 2022, quando foi palco do último jogo de Nadal no Brasil. O lendário tenista, que anunciou que vai se aposentar das quadras, superou naquela ocasião o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 0 (7/6 e 7/5), em embate de turnê de exibição disputado em novembro.

O ídolo espanhol tem boas lembranças de suas visitas ao Brasil. Ele venceu um campeonato disputado na Bahia com apenas 18 anos, jogou em outros lugares e conquistou a medalha de ouro nas duplas nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

O Mineirinho vem sendo reformado e modernizado ao longo dos últimos dois anos, desde que foi concedido pelo governo estadual. A Concessionária Mineirinho SPE assumiu a gestão do local e já realizou mais de 101 ordens de serviço de manutenções preventivas e 180 de manutenções corretivas nas áreas de estrutura, elétrica, hidráulica.

Mineirinho era chamado de "Palácio dos Esportes" Imagem: Divulgação/Mineirinho

O complexo, que completou 44 anos de existência, era chamado de "Palácio dos Esportes" e tem forte relação com o vôlei. O recorde de público no palco foi de 33 mil torcedores, na partida entre Brasil e Grécia em 1994, pela Liga Mundial de vôlei.