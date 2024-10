Marquinhos defende trabalho de Dorival e valoriza vitória da Seleção: "Mostramos a qualidade que temos"

Um dos jogadores mais experientes do atual elenco da Seleção Brasileira, Marquinhos saiu em defesa do técnico Dorival Júnior após a vitória de 2 a 1 sobre o Chile, nesta quinta-feira, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro elogiou o comandante e afirmou que é preciso dar tempo ao trabalho.

"Não vem ao caso (demissão do Dorival). Trabalhamos com a realidade. O futebol é muito complexo. Tempo ao tempo. Sabemos da capacidade do professor, da grande pessoa e profissional que ele é. Foco total em melhorar cada vez mais como grupo e equipe. O trabalho que vai permitir esse crescimento. Não adianta nada buscar mudanças. Não vem ao caso. Fico feliz pelo trabalho que ele vem fazendo", disse.

"Tivemos alguns jogos ruins, como equipe, performance. Desde o dia que chegamos nessa data Fifa, foi corrigido, houve muita conversa. É tempo ao tempo. Todos esses jogos que passaram, é uma experiência para o professor fazer, conhecer os jogadores. Não é fácil. Tem que dar tempo para ele entender o que tem nas mãos. Hoje mostramos a qualidade que temos. Com esse grupo se entendo cada vez mais, vamos crescer e melhorar muito", completou.

O defensor de 30 anos ainda destacou o desejo do grupo de tirar o Brasil desta má fase e destacou a importância da virada sobre os chilenos.

"Já passei por muitos momentos aqui na Seleção. Sabemos que nesses momentos difíceis é preciso ter muita coragem, personalidade, um grupo forte e com muito entusiasmo para sair dessa situação. Foi isso que fomentamos nesses últimos treinos. O professor corrigiu o que era preciso e cada um buscou um pouco mais de responsabilidade, para que a gente pudesse ter uma performance boa. A gente fazendo um bom jogo, com bastante melhoras, o time cresceu muito hoje, teve muita coisa boa, tem coisas para corrigir ainda, mas teve uma evolução. É isso que a gente procura", analisou.

"O resultado te traz essa satisfação, mas temos que sempre olhar o que estamos fazendo dentro de campo. Temos que seguir um caminho, ter uma base forte para estar sempre perto da vitória. Muito boa a vitória para deixar o ambiente mais leve, a molecada mais satisfeita, para gente seguir nos próximos jogos. Sempre buscando melhorar, para que a gente crie casca e fique pronto para os próximos desafios", finalizou.

Com o resultado, a Seleção Brasileira subiu para o quarto lugar das Eliminatórias, com 13 pontos. Veja a tabela completa e atualizada AQUI.

O Brasil volta a campo na terça-feira, quando encara o Peru, pela 10ª rodada do torneio. O embate será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília).