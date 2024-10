LeBron leva 'tocaço' de Antetokounmpo na pré-temporada da NBA; assista

Um 'tocaço' de Giannis Antetokounmpo em LeBron James foi o grande lance do jogo entre Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks pela pré-temporada da NBA, disputado nesta quinta-feira (10).

O que aconteceu

LeBron James partia para a bandeja para somar mais dois pontos para os Lakers, mas Giannis saltou conseguiu alcançá-lo e deu um tocaço que impressionou todos os torcedores presentes na arena (veja mais abaixo). O lance aconteceu no primeiro tempo do jogo disputado no Fiserv Forum, em Wisconsin.

Os Bucks venceram os Lakers por 107 a 102 após virada no último quarto. O time de LeBron James começou o quarto período do jogo com oito pontos de desvantagem (82 e 74) e conseguiu buscar o resultado.

LeBron James jogou 16 minutos e marcou 11 pontos, além de pegar seis rebotes e dar quatro assistências.

Já Antetokounmpo atuou por 20 minutos e, além do tocaço, marcou 20 pontos, deu duas assistências e pegou sete rebotes.

Ainda pela pré-temporada, os Lakers voltam a quadra no dia 15, terça-feira, para encarar o Golden State Warriors, às 23h (de Brasília). na T-Mobile Arena. Os Bucks jogam um dia antes, segunda-feira (14), contra o Chicago Bulls, no Fiserv Forum, às 21h.