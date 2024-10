Kajuru: CPI planeja viagem a Portugal para ouvir Rogatto, que promete prova

Em entrevista ao De Primeira, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) contou que a CPI das Apostas e Manipulações Esportivas planeja uma viagem até Portugal para colher provas do depoimento do empresário William Rogatto, que está foragido no país ibérico.

Kajuru detalhou que Rogatto diz ter como provar "em aúdio e vídeo" as acusações que fez ao depor na Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. Segundo o presidente da CPI, faltam detalhes para confirmação da viagem.

Principalmente em relação ao jogo Palmeiras 5 x 0 São Paulo, eu quero que ele dê detalhes, porque ele fala dos gols, de três gols para ele inacreditáveis. E ele fala que ele colocou bilhetes, ou seja, que ele apostou naquele jogo. Então, você apostou em quê? Ganhou em quê? Em gol, em cartão amarelo, em quê? Isso é fundamental, que é o que ele promete dizer pessoalmente pra nós, além de outras revelações que ele quer fazer sobre os 42 times rebaixados, porque ele falou times de São Paulo, principalmente do Rio, aqui de Goiás também, e ele só citou o nome de um time, o de Alagoas. Então, isso tudo ele falou que vai contar pra nós pessoalmente em Portugal. É fundamental.

Eu não posso sair de lá sem ouvir tudo isso e sem trazer para o Brasil, para a CPI em especial, o que realmente ele falou ter de provas documentais, de áudio e de vídeo. É isso que nós queremos dele. Eu ainda não sei se vai ser em Lisboa ou no Porto, mas talvez a gente confirme nossa viagem para segunda-feira. A Polícia Federal não vai conosco, não tem autoridade portuguesa nenhuma convocada, sequer informamos a ela. Seria um encontro realmente olho no olho, a princípio uma relação amistosa, respeitosa, desde que ele nos entregue provas concretas, como ele falou. Repito: documento, áudio, vídeo. Nossa viagem, até agora, não está confirmada. Exige o quê? Exige requerimento de passagem aérea pra você pegar o avião segunda-feira e chegar lá na cidade que ele estiver. Jorge Kajuru, senador (PSB-GO)

Kajuru questiona interesse político de investigado da CPI das Apostas

Kajuru afirmou que o depoimento de William Rogatto na CPI explicitou interesses políticos do empresário, que confessou uma série de crimes e acusou manipulações. Caso ele não prove o que falou, pode se complicar ainda mais com a Justiça, disse o senador.

Ele quis falar muito politicamente e demonstrou claramente que ele é bolsonarista, que é anti-Lula. Ele deu várias indiretas ao governo Lula. Então, ele quer entrar na parte política e chegou a falar numa pergunta feita, não sei se foi por mim ou pelo Romário, que tem políticos também envolvidos nesse escândalo da manipulação de jogos.

Que políticos? Ele precisa dizer. Porque houve denúncia contra um que teria recebido R$35 milhões de uma casa de apostas, mas não há prova ainda. Será que na questão política ele não tem nada a informar? Ele só jogou no ventilador porque ele tem um lado político? É isso que eu quero saber. Do jeito que ele afirmou que tem político, que tem político grande, que tem vereador, ele colocou um monte de gente envolvida, então o que nós queremos dele e eu disse pra ele é: se você provar pelo menos 30% do que falou, você vai estar fazendo um bem histórico ao futebol brasileiro, e mesmo que você seja preso depois, você prestou o serviço. Do contrário, você vai ficar como um falastrão e vai pra cadeia do mesmo jeito. Jorge Kajuru, senador (PSB-GO)

