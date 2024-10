José Martínez fica suspenso na Venezuela e pode retornar antes do previsto para ajudar o Corinthians

O volante José Martínez recebeu terceiro cartão amarelo durante o empate da Venezuela com a Argentina na última quinta-feira e, portanto, está suspenso para o duelo contra o Paraguai na próxima terça, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A advertência do jogador possibilita que ele retorne ao Corinthians antes do previsto e ajude a equipe no confronto contra o Athletico-PR, no dia 17 de outubro.

Martínez é considerado titular no time de Ramón Díaz. Com característica de marcação, o atleta é visto como uma peça importante para trazer equilíbrio ao meio-campo também formado por Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro.

Se Martínez pode retornar mais cedo, Félix Torres e Romero devem seguir com a programação normal. O zagueiro atuou normalmente no empate do Equador contra o Paraguai, enquanto o atacante entrou na reta final de partida.

A data Fifa termina no dia 15, e os atletas teriam pouco tempo para retornar ao Brasil e ficar em condições de ajudar o Corinthians contra o Furacão.

O Corinthians vive situação delicada no Campeonato Brasileiro, já que ocupa a 18ª posição, com apenas 29 pontos conquistados. O duelo contra o Athletico-PR será na Neo Química Arena, válido pela 30ª rodada da liga nacional.